दो दिवसीय चुनावी दौरे पर मध्य प्रदेश जाएंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, करेंगे आमसभा

Highlights समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अब मध्य प्रदेश की यात्रा करने वाले हैं। अखिलेश यादव 27 और 28 सितंबर को मध्य प्रदेश में चुनावी दौरे पर रहेंगे। वे रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में आमसभा करेंगे।

लखनऊ: मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में अधिकांश राजनीतिक पार्टियों ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। जहां एक ओर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 39 और उम्मीदवारों की घोषणा की तो वहीं प्रियंका गांधी अगले महीने मध्य प्रदेश के धार जिले में रैली को संबोधित करेंगी।

यही नहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अब मध्य प्रदेश की यात्रा करने वाले हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, अखिलेश यादव 27 और 28 सितंबर को मध्य प्रदेश में चुनावी दौरे पर रहेंगे। वे रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में आमसभा करेंगे।

Lucknow | Akhilesh Yadav will be on an election tour in Madhya Pradesh on the 27th and 28th of September. He will hold a public meeting in the Sirmour Assembly Constituency of Rewa district.