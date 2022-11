अखिलेश यादव को मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में मिला जदयू का सपोर्ट, जारी की समर्थन में चिट्ठी

Highlights मैनपुरी उपचुनाव में भाजपा के साथ जूझ रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को मिला जदयू का समर्थन यूपी की सियासी सरजमीं पर बेअसर रहने वाली जदयू ने उपचुनाव में दिया सपा को औपचारिक समर्थन इससे पहले जदयू ने भाजपा, बसपा से की थी सपा को समर्थन देने की अपील, भाजपा ने कर दिया था खारिज

पटना: यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भाजपा से मिल रही कांटे की टक्कर के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव के हौसले में उस समय इजाफा हुआ, जब यूपी की सियासी सरजमीं पर बेअसर रहने वाली जदयू ने सपा के समर्थन का ऐलान किया है।

बिहार में सत्ता की अगुवाई करने वाली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने औपचारिक तौर पर चिट्ठी जारी करके सपा प्रत्याशी डिंपल यादव को समर्थन दिया है और मैनपुरी के वोटरों से सपा के पक्ष में वोट करने की अपील की है।

UP | JD(U) says it will extend support to Samajwadi Party's Dimple Yadav in the Mainpuri Lok Sabha by-poll pic.twitter.com/3SSVN4BxSB