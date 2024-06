एक्जिट पोल के आंकड़ों को अखिलेश यादव ने साजिश बताया, शेयर मार्केट से जोड़ा लिंक, समर्थकों से चौकन्ना रहने की अपील की

Highlights लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7 चरण के मतदान खत्म एक्जिट पोल के आंकड़ों में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करती दिख रही है अखिलेश यादव का मानना है कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7 चरण के मतदान खत्म होने के बाद भले ही एक्जिट पोल के आंकड़ों में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करती दिख रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मानना है कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है। अखिलेश यादव ने एक्जिट पोल में बीजेपी को जीत की तरफ बढ़ता दिखाने को एक साजिश बताया है। उनके अनुसार इस एक्ज़िट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है।

अखिलेश यादव ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट में ये बातें कहीं। उन्होंने लिखा, "एक्ज़िट पोल की क्रोनोलॉजी समझिए, विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का ये भाजपाई एक्ज़िट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था बस चैनलों ने चलाया आज है। इस एक्ज़िट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। ⁠इस एक्ज़िट पोल को आधार बनाकर भाजपाई सोमवार को खुलनेवाले शेयर बाज़ार से जाते-जाते लाभ उठाना चाहते हैं। अगर ये एक्ज़िट पोल झूठे न होते और सच में भाजपा हार न रही होती तो भाजपावाले अपनों पर ही इल्ज़ाम न लगाते।"

अखिलेश यादव ने आगे लिखा, "भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे सारी सच्चाई बयान कर रहे हैं। भाजपाई ये समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता है क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सजग है और जनाक्रोश भी चरम पर है। भाजपा से मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी भी सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता देखकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, साथ ही वो जनता के क्रोध का भी शिकार नहीं होना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी ईवीएम की निगरानी में एक प्रतिशत भी चूक न करें। इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इसीलिए चौकन्ने रहकर मतगणना कराएं और जीत का प्रमाणपत्र लेकर ही विजय का उत्सव मनाएं।"

बता दें कि एक्जिट पोल्स के अनुसार विपक्ष के तमाम दावों के बाद भी हिंदी भाषी राज्यों में भाजपा का जलवा बरकरार है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन 80 लोकसभा सीटों में से 69 सीटें जीत सकता है। यह परिणाम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और राहुल गांधी के दावों के विपरित है। यूपी में भाजपा का वोट शेयर 51%, समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 34% रहने का अनुमान है।

🚨 General Elections 2024 Exit Poll (Poll Of Polls)



NDA - 365

INDIA - 146

Others - 32



Narendra Modi is set to become prime minister for the third consecutive time if these polls stand. pic.twitter.com/s1zuZK8IqL