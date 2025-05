ऑपरेशन सिंदूर डेलीगेशन में TMC से आकाश बनर्जी होंगे शामिल, ममता बनर्जी ने भतीजे के नाम का किया ऐलान

Operation Sindoor Delegation: ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय नेताओं के समूह द्वारा विदेशों में दौरा करने वाले प्रतिमंडल में आकाश बनर्जी शामिल हो गए हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी उन सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों में पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का संदेश देने के लिए विभिन्न देशों का दौरा करेंगे।

इससे पहले, केंद्र ने सांसद यूसुफ पठान को नामित किया था, जिन्होंने इससे खुद को अलग कर लिया। टीएमसी ने मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी अध्यक्ष श्रीमती ममता बनर्जी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की वैश्विक पहुंच के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव श्री अभिषेक बनर्जी को नामित किया है।"

We’re delighted to share that our Chairperson Smt. @MamataOfficial has nominated Nat'l GS Shri @abhishekaitc to represent Trinamool Congress in the all-party delegation for India’s global outreach against terrorism.



At a time when the world must unite to confront the growing…