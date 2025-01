Ajit Pawar-Sharad Pawar Pune Meet: बंद कमरे में बैठक, शरद और अजित पवार में मीटिंग?, पुणे में क्या, देखें वीडियो

Highlights Ajit Pawar-Sharad Pawar Pune Meet: बाबासाहेब पवार साहब से बात करना चाहते थे। Ajit Pawar-Sharad Pawar Pune Meet: सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल बीच बैठ गए। Ajit Pawar-Sharad Pawar Pune Meet: चीनी उद्योग का एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है।

Ajit Pawar-Sharad Pawar Pune Meet: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बृहस्पतिवार को 2023 में राकांपा के विभाजन के बाद पहली बार वसंतदादा चीनी संस्थान (वीएसआई) की वार्षिक आम सभा की बैठक में भाग लिया, लेकिन राकांपा (शरदचंद्र पवार) प्रमुख और संस्थान के अध्यक्ष शरद पवार से कुछ दूरी पर बैठे। अजित पवार पुणे स्थित वीएसआई के सदस्य हैं, जो चीनी उद्योग का एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। प्रारंभिक व्यवस्था के अनुसार, दोनों को एक-दूसरे के बगल में बैठना था, लेकिन उपमुख्यमंत्री ने अपनी नेमप्लेट एक कुर्सी दूर कर दी, जिससे राज्य के सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल उनके बीच बैठ गए। जब उपमुख्यमंत्री से ऐसा करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘‘बाबासाहेब पवार साहब से बात करना चाहते थे।

#WATCH | Maharashtra: NCP-SCP chief Sharad Pawar and Dy CM Ajit Pawar shared stage during the annual general meeting of Vasantdada Sugar Institute in Pune. pic.twitter.com/38LdkF8u71