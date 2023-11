Delhi Pollution: आपके इलाके में लगा है प्रदूषण का "आपातकाल", जानिए एक्यूआई कितना है

Highlights दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार, आंखों में जलन, गले में होने लगा दर्द आनंद विहार में एक्यूआई 450 दर्ज किया गया है दिल्ली के हर क्षेत्र में लगा है आपातकाल, 18 जगह सबसे ज्यादा जहरीली हवा

Delhi Pollution: राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों को घर से बाहर निकलने से पहले यह जानना काफी आवश्यक है कि वह जिस इलाके में रह रहे हैं वहां की हवा उन्हें बाहर निकलने की इजाजत दे रही है या नहीं। दरअसल, दिल्ली में आप जिस भी इलाके में रह रहे हैं वहां प्रदूषण का आपातकाल लगा हुआ है।

#WATCH | The Latest ANI drone camera footage from Jahangirpuri and the industrial area, shot at 11.10 am today, shows the city shrouded in a thick blanket of haze.



The air quality in Delhi is in 'Severe' category today as per CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/7Wz5cIMlDC — ANI (@ANI) November 3, 2023

आपातकाल भी ऐसा ही कि चारों तरफ धुंध की मोटी चादर दिखाई पड़ती है। आंखों में जलन, गले में दर्द जैसी समस्या अब आम बात हो चली है। खास बात यह है कि सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के अनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता आज 'गंभीर' श्रेणी में है। आइए जानते हैं कि आपके इलाके की हवा कितनी प्रदूषित है।

#WATCH | Delhi's "Smog Tower" at Connaught Place is locked up and not operational. It was inaugurated in 2021 at a cost of around Rs 20 Crores.



The air quality in Delhi is in 'Severe' category today as per CPCB (Central Pollution Control Board).

एक नजर में जानिए आपके इलाके का एक्यूआई कितना है

सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के अनुसार, दिल्ली के कई क्षेत्रों में एक्यूआई खराब श्रेणी में है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां एक्यूआई 400 को पार कर गया है जो कि बेहद ही खराब श्रेणी है।

Aggressive water sprinkling is being done in different parts of all zones in Delhi, by mixing the water with Dust Suppressant Powder by MCD.



All efforts are in place to reduce air pollution as much as possible. pic.twitter.com/zrys8ZwJJ2 — Dr. Shelly Oberoi (@OberoiShelly) November 2, 2023

आनंद विहार में एक्यूआई 450 दर्ज किया गया है। बुराड़ी क्रॉसिंग में 408, बवाना में 452, द्वारका सेक्टर 8 में 445, जहांगीरपुरी में 433, मुंडका में 460, द्वारका एनएसआईटी में 406, नरेला में 433, नजफगढ़ में 414, नेहरू नगर में 400, न्यू मोती बाग में 434, पटपड़गंज में 412, ओखला फेज-2 में 415, पंजाबी बाग में 445, आरके पुरम में 417, रोहिणी में 454, वजीरपुर में 435 और शादीपुरी में 407 एक्यूआई दर्ज किया गया है।

एक्यूआई कितना हो तो अच्छा कहा जाए

सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के अनुसार, अगर दिल्ली में एक्यूआई 0 से लेकर 50 के बीच है तो बहुत अच्छा श्रेणी में दर्ज की जाएगी। वहीं 51 से 100 के बीच है तो उसे संतोषजनक श्रेणी में रखा जाएगा। 101 से लेकर 200 को मध्यम श्रेणी में, 201 से 300 को खराब श्रेणी में, 301 से लेकर 400 को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाएगा। आगे 401 से लेकर 500 तक एक्यूआई दर्ज किया जाता है तो इसे गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। दिल्ली की हवा अभी गंभीर स्थिति में है।

