लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान में क्रू मेंबर्स से यात्री का झगड़ा, बीच रास्ते से दिल्ली वापस लौटी फ्लाइट, मामला दर्ज

Highlights एयर इंडिया की दिल्ली-लंदन (AI-111) उड़ान एक यात्री के कारण सोमवार को वापस दिल्ली आ गई। एयरलाइन के एक अधिकारी ने बताया कि यात्री का फ्लाइट क्रू मेंबर्स के साथ बीच फ्लाइट में झगड़ा हुआ था। एयरलाइन ने इस घटना पर दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

नई दिल्ली: एयर इंडिया की दिल्ली-लंदन (AI-111) उड़ान एक यात्री के कारण सोमवार को वापस दिल्ली आ गई। समाचार एजेंसी एएनआई ने एयरलाइन के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि यात्री का फ्लाइट क्रू मेंबर्स के साथ बीच फ्लाइट में झगड़ा हुआ था। एयरलाइन ने इस घटना पर दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उक्त यात्री इस समय पीएस दिल्ली एयरपोर्ट पर है।

एयर इंडिया की फ्लाइट ने सुबह 6:35 बजे दिल्ली से उड़ान भरी और कुछ देर बाद विवाद हो गया और विमान को फिर से दिल्ली आने के लिए मजबूर होना पड़ा। उड़ान भरने के तुरंत बाद परेशानी पैदा करने वाले यात्री को उतारने के लिए उड़ान दिल्ली लौट गई। यात्री को एयरपोर्ट पर उतार दिया गया और फ्लाइट लंदन के लिए रवाना हो गई। यह पहला मौका नहीं है जब किसी यात्री ने बीच फ्लाइट में क्रू मेंबर्स के साथ बदतमीजी की हो।

Air India Delhi-London (AI-111) flight turns around due to an 'unruly' passenger onboard



