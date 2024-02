VIDEO: AIMIM नेता वारिस पठान को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया, सांप्रदायिक झड़पों के बाद मीरा रोड जाने की कर रहे थे कोशिश

Highlights मुंबई पुलिस ने सोमवार को पूर्व विधायक और वारिस पठान को हिरासत में लिया वीडियो में AIMIM कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के बीच पुलिसकर्मी उन्हें एक पुलिस वाहन तक ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं बीते रविवार को पुलिस ने पठान को धारा 149 के तहत नोटिस जारी किया था

मुंबई: मुंबई पुलिस ने सोमवार को पूर्व विधायक और एआईएमआईएम नेता वारिस पठान को हिरासत में ले लिया, जो मीरा रोड जाने की कोशिश कर रहे थे, जहां जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम लला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सांप्रदायिक झड़पें हुई थीं। पुलिस ने वारिस पठान को दहिसर चौकी पर उस समय हिरासत में लिया जब वह मीरा रोड जा रहे थे।

हिरासत में लिए जाने के बाद पठान ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ''मैंने पुलिस को सूचित किया था कि मैं 19 फरवरी को मीरा रोड जाऊंगा लेकिन मुझे अनुमति नहीं दी गई और वे मुझे वहां जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।'' एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर साझा किए गए एक वीडियो में एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के बीच पुलिसकर्मी उन्हें एक पुलिस वाहन तक ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक अन्य पोस्ट में, उन्होंने लिखा: "मुझे उन लोगों के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपने के लिए पुलिस आयुक्त से मिलना था जो नफरत भरे भाषण दे रहे हैं। और सांप्रदायिक गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। लेकिन मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है।" एआईएमआईएम नेता ने पूछा, "किस कानून के तहत मुझे मीरा रोड जाने से रोका जा रहा है? बाहर से लोग आ सकते हैं और भाषण दे सकते हैं लेकिन मैं लोगों से मिलने नहीं जा सकता। क्या यह न्याय है?" रविवार को पुलिस ने पठान को धारा 149 के तहत नोटिस जारी किया था।

I m illegally Arrested at Dahisar checkpoint on my way to mira road https://t.co/jXL8RB2RVSpic.twitter.com/pxzImM61la