Atal Bridge: उद्घाटन के लिए तैयार अहमदाबाद का अटल ब्रिज, बनावट और एलईडी लाइटिंग देख पीएम मोदी ने कहा- शानदार, देखें तस्वीरें

Highlights पीएम मोदी आज साबरमती रिवरफ्रंट पर अटल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। यह पुल लगभग 300 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है। उद्घाटन के लिए इस ब्रिज पर शानदार लाइटिंग की गई है।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती रिवरफ्रंट पूर्वी और पश्चिमी किनारों को जोड़ने वाले अटल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहार वाजपेयी के नाम पर प्रतिष्ठित पुल 300 मीटर लंबा है और चौड़ाई 14 मीटर है। इसकी बनावट और एलईडी लाइटिंग ने साबरमती रिवरफ्रंट की सुंदरता को चार चांद लगा दिए हैं।

Our prized possession, the Sabarmati Riverfront just gets better as we open doors to the Atal Bridge. The modern marvel would be E-Inaugurated, tomorrow 27th August, Saturday by H'ble PM Shri @narendramodi Ji. pic.twitter.com/F9BllFNiR0