ऑपरेशन में प्राणों की आहुति देने वाले पहले अग्निवीर गावते अक्षय लक्ष्मण को सेना ने दी श्रद्धांजलि, सियाचिन में थी तैनाती

The first Agniveer laid down his life in operations: सियाचिन में ड्यूटी के दौरान एक अग्निवीर की मौत हो गई। सेना की लेह स्थित ‘फायर एंड फ्यूरी कोर’ ने रविवार को यह जानकारी दी। अग्निवीर (संचालक) गावते अक्षय लक्ष्मण पहले अग्निवीर हैं जिन्होंने ऑपरेशन में अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्हें दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात किया गया था।

Agniveer (Operator) Gawate Akshay Laxman is the first Agniveer to have laid down his life in operations. He was deployed in the world's highest battlefield Siachen glacier.