Agneepath Bihar Bandh: अग्निपथ योजना के विरोध में आज कई छात्र संगठनों ने बुलाया बिहार बन्द, RJD- HAM-VIP ने किया समर्थन, रक्षा मंत्री करेंगे अहम बैठक

Highlights 'अग्निपथ' योजना के खिलाफ आज बिहार में बन्द बोलाया गया है। यह बन्द कई छात्र संगठनों ने बुलाई है जिसका समर्थन आरजेडी ने भी किया है। छात्र संगठनों ने यह धमकी दी है कि अगर यह योजना वापस नहीं ली गई तो पूरा भारत बन्द किया जाएगा।

Agneepath Bihar Bandh: 'अग्निपथ' योजना को लेकर पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हो रहे है। ऐसे में यह हिंसक विरोध-प्रदर्शन यूपी, बिहार, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान समेत 13 राज्यों में पहुंच चुकी है। वैसे तो यह विरोध लगभग पूरे देश में हुआ है लेकिन इसका ज्यादा असर बिहार और यूपी में देखने को मिला है। लगातार कई दिनों से हिंसक विरोध-प्रदर्शन के बाद आज बिहार में कई छात्र संगठनों ने प्रदेशव्यापी बन्द बुलाया है। इस बन्द का विपक्ष ने भी समर्थन किया है।

इस योजना को लेकर हो रहे हिंसक विरोध-प्रदर्शन फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। ऐसे में आज रक्षा मंत्री एक अहम बैठक करने वाले है। इस बैठक को लेकर यह उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें पूरे देश में चल रहे 'अग्निपथ' योजना को लेकर जो विरोध हो रहे है, उस पर भी चर्चा हो सकती है।

केन्द्र सरकार की 'अग्निपथ' योजना से नाराज बिहार में कई छात्र संगठनों ने आज प्रदेशव्यापी बंद बुलाया है जिसका समर्थन राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने किया है। यही नहीं इस बन्द का हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (HAM) और विकासशील इंसान पार्टी (VIP) को भी साथ मिला है। इस पर छात्र के संगठनों का कहना है कि अगर सरकार 'अग्निपथ' योजना को वापस नहीं लेती है तो वे आगे चलकर भारत बन्द का भी एलान कर सकते है।

#WATCH | Bihar: Trains burnt and damaged, cycles, benches, bikes, and stalls thrown on railway tracks amid the ongoing agitation against the recently announced #AgnipathRecruitmentScheme



(Visuals from Danapur Railway Station, Patna district) pic.twitter.com/JBOnCihIoZ