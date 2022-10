"नीतीश कुमार पर उम्र का असर है...कहना कुछ और चाहते है बोल कुछ और देते हैं", बिहार सीएम के बयान पर प्रशांत किशोर का पलटवार

Highlights चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार पर उम्र का असर है, वे कहना कुछ और चाहते है लेकिन बोल कुछ और देते है। इस पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है, “अंग्रेजी का शब्द ‘डिलूशनल’ नीतीश कुमार पर बिलकुल सही बैठता है।”

पटना: चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने रविवार को कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उम्र का असर दिखने लगा है और साथ ही वह उन लोगों से घिरे होने के कारण “राजनीतिक रूप से अलग-थलग” महसूस कर रहे हैं, जिन पर उन्हें भरोसा नहीं है।

आपको बता दें कि 71 साल के नीतीश कुमार ने एक दिन पहले किशोर के बारे में कहा था कि वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए काम कर रहे हैं और एक बार उन्होंने उन्हें जद (यू) का कांग्रेस में विलय करने की सलाह दी थी।

मामले में बोलते हुए किशोर ने कहा, “नीतीश कुमार पर धीरे-धीरे उम्र का असर दिखने लगा है। वह घबराए हुए दिखते हैं।” गौरतलब है कि किशोर पेशेवर रूप से और पार्टी में शामिल होकर भी कुमार के साथ काम कर चुके हैं। फिलहाल वह बिहार की 3,500 किलोमीटर लंबी ‘पदयात्रा’ पर हैं।

'नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहा हूं फिर खुद ही कहते हैं कि मैंने उन्हें कांग्रेस के साथ विलय करने को कहा। नीतीश भ्रमित और राजनीतिक रूप से अलग-थलग होते जा रहे हैं। वह उन लोगों से घिरे हुए हैं, जिनपर वह भरोसा नहीं कर सकते।'

Age showing its effect on Nitishji, he wants to say something but he speaks something else.If I was working on BJP agenda why would I speak of strengthening the Congress? He is getting delusional & politically isolated. He's surrounded by those whom he can't trust:Prashant Kishor https://t.co/QnoooOiHjLpic.twitter.com/c4Nl9TEORC