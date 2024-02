'आज बीजेपी के हर कार्यकर्ता के लिए गर्व और सम्मान का दिन', आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर बोले पीएम मोदी

Highlights प्रधानमंत्री ने कहा, आज देश ने लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है उन्होंने कहा, उन्होंने कहा ये सम्मान उस विचाराधारा का सम्मान भी है जो सिर्फ राष्ट्र प्रथम को लेकर चलती है सम्मान पाकर आडवाणी ने कहा, मैं अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ इस सम्मान को स्वीकार करता हूं

संबलपुर (ओडिशा): भारत सरकार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के संबलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आज बीजेपी के हर कार्यकर्ता के लिए गर्व और सम्मान का दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज देश ने लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। यह पुरस्कार इसी परंपरा का सम्मान करने के लिए दिया जाता है।"

पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्र की सेवा परंपरा के सम्मान के हम सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है। उन्होंने कहा ये सम्मान उस विचाराधारा का सम्मान भी है जो सिर्फ राष्ट्र प्रथम को लेकर चलती है। ये सम्मान दो सांसदों वाली पार्टी से देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का सम्मान है और लोकतंत्र को मजबूती देने वाले कार्यकर्ताओं के संघर्षों का सम्मान है।

अपने संबोधन में उन्होंने कहा, एक समय था जब शुचिता और ईमानदारी पर आधारित एक अलग राजनीति के कारण भाजपा को सियासी अछूत पार्टी घोषित कर दिया गया। लेकिन अटल (पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई) जी के साथ आडवाणी जैसे नेताओं ने उस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए अपना जीवन खफा दिया।

#WATCH | Sambalpur, Odisha: Prime Minister Narendra Modi says "Today is a day of pride and honour for every worker of the BJP. Today, the country has announced to confer Lal Krishna Advani ji with Bharat Ratna. This award is given to honour the tradition of service to the… pic.twitter.com/612lxqUIlD