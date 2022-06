महाराष्ट्र सियासी संकट: बागी विधायक तानाजी सावंत ने कैलाश पाटिल के 'किडनैप' वाले दावे को किया खारिज, कहा- झूठ बोल रहे हैं

Highlights तानाजी साबंत ने कहा- मातोश्री से हमदर्दी के लिए झूठ बोल रहे हैं पाटिल पाटिल ने एकनाथ शिंदे खेमे पर अगवा करने का लगाया था आरोप

मुंबई/गुवाहाटी: शिवसेना के बागी विधायक तानाजी सावंत ने एमएलए कैलाश पाटिल के किडनैपिंग वाले दावे को खारिज किया है। बागी विधायक ने कहा कि कैलाश पाटिल कहानियां गढ़कर 'मातोश्री' (उद्धव ठाकरे) की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वह मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हैं। हमने उनके सूरत से मुंबई लौटने की व्यवस्था की थी। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे ने किसी विधायक को अपने साथ आने के लिए मजबूर नहीं किया।

इससे पहले कैलाश पाटिल ने कहा था कि मुझे सूरत में कैद करके रखा गया। उन्होंने कहा, 1 किलोमीटर भागकर वो चंगुल से छूटे हैं। इसके अलावा विधायक नितिन देशमुख ने भी अगवा करने का आरोप लगाया था। दोनों ही बागी नेता एकनाथ शिंदे के खेमे निकलकर मुंबई लौटे हैं। दोनों ने शिंदे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बीच शिवसेना के बागी खेमे ने पार्टी विधायक नितिन देशमुख की अन्य बागी विधायकों के साथ फुरसत में एक निजी जेट लेने की तस्वीरें जारी की हैं।

MLA Kailash Patil is trying to gain sympathy of 'Matoshree' (Uddhav Thackeray) by fabricating stories. He is lying in front of the media. We had arranged for him to return to Mumbai from Surat. Eknath Shinde did not force any MLA to join him: Rebel Shiv Sena MLA Tanaji Sawant pic.twitter.com/Ed5nricVjr