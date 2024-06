दिल्ली एयरपोर्ट हादसे के बाद केंद्र ने जारी की एडवाइजरी, किराया न बढ़ाने का दिया आदेश

Delhi Airport Accident: दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर बारिश के बाद टर्मिनल 1 का एक हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे के कारण विमानों की उड़ानें प्रभावित हुई जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले का संज्ञान लेते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन्स के लिए खास एडवाइजरी जारी की है जिससे यात्रियों को होने वाली असुविधा से बचा जा सके।

मंत्रालय ने को एयरलाइनों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि छत गिरने की घटना के कारण टर्मिनल 1 से परिचालन निलंबित होने के बाद दिल्ली आने-जाने वाली उड़ानों के हवाई किराए में कोई असामान्य वृद्धि न हो।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि उसने रद्द की गई उड़ानों का पूरा रिफंड सुनिश्चित करने के लिए एक 'वॉर रूम' स्थापित किया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने प्रमुख अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।

दरअसल, भारी बारिश के कारण सुबह करीब 5 बजे हवाई अड्डे पर छत गिरने के बाद परिचालन को अगले नोटिस तक निलंबित कर दिया गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और आठ लोग घायल हो गए।

नतीजतन, इंडिगो और स्पाइसजेट के घरेलू उड़ान संचालन को संभालने वाले टी1 के बंद होने के कारण उड़ानें रद्द हो गई हैं और परिचालन को अस्थायी रूप से टी2 और टी3 पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

मंत्रालय ने कहा कि एयरलाइनों को सलाह दी गई है कि घटना के कारण उड़ानों को रद्द करना और पुनर्निर्धारित करना दंडात्मक शुल्क के बिना किया जा सकता है।

मंत्रालय ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सभी छोटे और बड़े हवाई अड्डों को संरचनात्मक मजबूती का गहन निरीक्षण करने के लिए एक परिपत्र जारी करने का भी निर्देश दिया है। इसके अनुसार, "टर्मिनल टी1डी आईजीआईए, दिल्ली में दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मद्देनजर, सभी एयरलाइनों को सलाह दी जाती है कि वे दिल्ली से आने-जाने वाले हवाई किराए में किसी भी असामान्य वृद्धि की निगरानी करें और इसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।" इसने यह भी कहा कि वॉर रूम रद्द उड़ानों का पूरा रिफंड सुनिश्चित करेगा, जिसे 7 दिनों के भीतर संसाधित किया जाएगा।

दिल्ली हवाईअड्डे टी-1 पर छत गिरने की घटना पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरपु ने कहा, "दुख की बात है कि इस घटना में एक जान चली गई... हम परिवार को 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देंगे।" उन्होंने बताया कि सभी घायलों को 3-3 लाख रुपये मिलेंगे।

मंत्री ने हादसे पर हो रही राजनीति पर कहा, "मुझे थोड़ा आश्चर्य है कि विपक्ष इस तरह के मुद्दे पर यह कहकर राजनीति करना चाहता है कि यह एक टर्मिनल है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है लेकिन यह फर्जी खबर है जो वे फैला रहे हैं पीएम मोदी ने दूसरे टर्मिनल में एक इमारत का उद्घाटन किया और वह बरकरार है। जिस इमारत की छत ढह गई वह 2009 में उद्घाटन की गई एक पुरानी इमारत है। यह 15 साल पुरानी इमारत है...इस स्थिति का उपयोग करते हुए। सरकार एक अच्छी मिसाल नहीं है।"

