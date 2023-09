"आखिर पीएम मोदी को मणिपुर के लिए एक दिन का समय क्यों नहीं मिलता”, जयराम रमेश ने सवालों से घेरा प्रधानमंत्री को

Highlights जयराम रमेश ने मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद तीखी आलोचना रमेश ने कहा कि उन्हें मणिपुर जाने के लिए एक दिन भी क्यों नहीं मिल पाता, यह समझ से परे है मणिपुर की हिंसा न तो प्रधानमंत्री को हिला सकती है और न ही विचलित कर सकती है

नई दिल्ली:कांग्रेस मीडिया सेल के प्रभारी और महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद तीखी आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें मणिपुर जाने के लिए एक दिन भी क्यों नहीं मिल पाता, यह समझ से परे है।

जयराम रमेश ने सोशल प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर किये एक पोस्ट में कहा, “प्रधानमंत्री झूठ, गालियां और अपमान करने के अपने ट्रेडमार्क निशान को पीछे छोड़ते हुए कई राज्यों में घूम रहे हैं। लेकिन उन्हें मणिपुर जाने के लिए एक दिन भी क्यों नहीं मिल पाता, यह समझ से परे है।''

The Prime Minister is roaming around different states leaving behind his trademark trail of lies, abuses and insults. Why he cannot find a day to visit Manipur is simply beyond any understanding.



Today again internet services have been suspended for 5 days in Manipur.