Aditya-L1 Mission: इसरो 2 सितंबर को लॉन्च करेगा अपना पहला सोलर मिशन, करेगा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन

Highlights सन मिशन श्रीहरिकोटा से आदित्य-L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर, 2023 को 11:50 बजे लॉन्च होगा इसरो द्वारा द्वारा लॉन्च किया जाने वाला सूर्य के अवलोकन के लिए पहला समर्पित भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा आदित्य-एल1 मिशन, जिसका उद्देश्य एल1 के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है

नई दिल्ली: चंद्रयान-3 की सफलता के बाद अब भारतीय स्पेस एजेंसी इसरोसूर्य का अध्ययन करने के लिए अपना मिशन लॉन्च करेगा। सोमवार को इसरो ने मिशन की घोषणा करते हुए सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष-आधारित भारतीय वेधशाला, श्रीहरिकोटा से आदित्य-L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर, 2023 को 11:50 बजे निर्धारित है। आदित्य-एल1 अंतरिक्ष यान को एल1 (सूर्य-पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु) पर सौर कोरोना के दूरस्थ अवलोकन और सौर हवा के इन-सीटू अवलोकन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

यह बेंगलुरु मुख्यालय वाली अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाने वाला सूर्य के अवलोकन के लिए पहला समर्पित भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा। अंतरिक्ष एजेंसी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष यान - सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष-आधारित भारतीय वेधशाला - पीएसएलवी-सी57 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा।

PSLV-C57/Aditya-L1 Mission: The launch of Aditya-L1, the first space-based Indian observatory to study the Sun, is scheduled for September 2, 2023, at 11:50 Hrs. IST from Sriharikota: ISRO pic.twitter.com/jDukZFWDYn