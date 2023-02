प्रधानमंत्री मोदी से मिले एडीबी अध्यक्ष, विकास प्राथमिकताओं के लिए 25 अरब डॉलर की सहायता का रखा प्रस्ताव

Highlights एडीबी अध्यक्ष मासत्सुगु असाकावा ने मंगलवार को पीएम मोदी से मुलाकात की एडीबी भारत में 25 अरब डॉलर को विकास के लिए निवेश करना चाहता है भारत के बुनियादी ढांचे से लेकर कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई

नई दिल्ली: एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के अध्यक्ष मासत्सुगु असाकावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में तेजी से हो रहे विाकस कार्यों को लेकर अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। मंगलवार को हुई इस मुलाकात में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष ने तेज समावेशी और हरित विकास के लिए भारत की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए पांच वर्षों में 20-25 बिलियन अमरीकी डॉलर देने का प्रस्ताव पीएम के सामने रखा है।

फिलीपीन्स के मनीला स्थित बहुपक्षीय ऋण एजेंसी की ओर से ये कहा गया कि उनके अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक की और भारत के बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास और जलवायु कार्यों के लिए एडीबी समर्थन सहित कई मुद्दों पर चर्चा की है। एडीबी अब एक व्यापक हितधारक परामर्श प्रक्रिया के बाद भारत के लिए नई पंचवर्षीय देश साझेदारी रणनीति (सीपीएस) को अंतिम रूप दे रहा है।

ADB president meets PM Modi, proposes up to USD 25 billion support for India's development priorities



