हादसाः अमृतसर से कटरा जा रही बस के गहरी खाई में गिरने से बिहार के 7 लोगों की मौत 16 घायल, 4 की हालत गंभीर

By अनिल शर्मा | Published: May 30, 2023 08:19 AM

हादसे में 4 गंभीर रूप से घायल लोगों को सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्थानांतरित किया गया और 12 अन्य घायलों का स्थानीय पीएचसी में इलाज किया जा रहा है।

हादसाः अमृतसर से कटरा जा रही बस के गहरी खाई में गिरने से बिहार के 7 लोगों की मौत 16 घायल, 4 की हालत गंभीर