क्या नंदीग्राम सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अभिषेक बनर्जी?, 2026 में बन सकते पश्चिम बंगाल सीएम?
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 1, 2025 20:45 IST2025-12-01T20:44:00+5:302025-12-01T20:45:00+5:30
पश्चिम बंगाल में अपने डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के महेशतला में एक कार्यक्रम में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा, "मैं अपनी पार्टी के निर्देशानुसार काम करूंगा।
डायमंड हार्बरः तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने नंदीग्राम से अपनी संभावित उम्मीदवारी को लेकर भाजपा द्वारा लगाई जा रही अटकलों को सोमवार को खारिज कर दिया और कहा कि वह पार्टी के फैसले के तहत नंदीग्राम या दार्जिलिंग समेत किसी भी सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में अपने डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के महेशतला में एक कार्यक्रम में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा, "मैं अपनी पार्टी के निर्देशानुसार काम करूंगा।
अगर पार्टी मुझे नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के लिए कहती है, तो मैं ऐसा करूंगा। अगर पार्टी मुझे दार्जिलिंग से चुनाव लड़ने के लिए कहती है, तो मैं वह भी करूंगा। मैं यह बात रिकॉर्ड पर कह रहा हूं।" तीखे तेवर अपनाते हुए बनर्जी ने कहा, "यह सुकांत मजूमदार की आंतरिक इच्छा हो सकती है। तृणमूल अपने आंतरिक फैसले लेगी।
भाजपा को यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा।" केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री मजूमदार ने रविवार को दावा किया कि उनके पास "सूचना" है कि बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए जिले में "वफादार अधिकारियों की तैनाती" की जा रही है।
बालुरघाट के सांसद ने कहा, "वह (अभिनेषक बनर्जी) उपमुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत उत्सुक हैं और नंदीग्राम से चुनाव लड़ना इसी योजना का हिस्सा है।" इसके बाद उन्होंने सावधानीपूर्वक अपनी बात दोहराते हुए कहा, "ममता बनर्जी जहां भी चुनाव लड़ेंगी, हम उन्हें हरा देंगे।" अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को कहा, "पार्टी जहां भी और जैसे भी मेरा इस्तेमाल करना चाहेगी, मैं उसके अनुसार काम करूंगा।"
कभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता शुभेंदु अधिकारी ने 2021 के चुनाव में उन्हें नंदीग्राम से शिकस्त दी थी। उन्होंने भी कहा, "अगर अभिषेक यहां से चुनाव लड़ते हैं, तो भी नंदीग्राम में कोई भी उन्हें वोट नहीं देगा।"
तृणमूल के प्रवक्ता अरुप चक्रवर्ती ने दावा किया, ‘‘लोकसभा परिणामों के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने शुभेंदु को अपनी नापसंद सूची में डाल दिया है।’’ उन्होंने कहा, "नंदीग्राम में भी तृणमूल ने पंचायत चुनाव जीता है। शुभेंदु के लिए सबसे बड़ी चुनौती सीट बचाए रखना है। अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी ज़रूरी भी नहीं हैं, एक ज़मीनी तृणमूल कार्यकर्ता उन्हें हरा सकता है।"