दिल्ली उप महापौर चुनाव 2023ः आप ने एमसीडी में मेयर के बाद अब डिप्टी मेयर का चुनाव जीता, कमल बागड़ी को 31 मतों से हराया

Highlights दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) सदन की बैठक बुलाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी। वर्ष 2023-24 के लिए करों की अनुसूची 15 फरवरी को एमसीडी के विशेष अधिकारी द्वारा पारित की गई थी। नियमों के अनुसार करों की अनुसूची को 15 फरवरी को या उससे पहले सदन से पारित कराना होता है।

नई दिल्लीः दिल्ली के महापौर चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बड़ा झटका दिया है। करीब 15 साल बाद आप ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) पर कब्जा कर लिया है। मेयर के बाद उप महापौर पर कब्जा कर लिया।

Aam Aadmi Party wins Deputy Mayor election, Aaley Mohammad Iqbal of AAP gets 147 votes. BJP';s Kamal Bagri gets 116 votes.#DelhiMayorElectionpic.twitter.com/GMXUVLupPB