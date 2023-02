दिल्ली में 'आप' कार्यकर्ताओं ने लगाए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे, देखें Video

Highlights सीबीआई कार्यालय के बाहर विरोध कर रहे आप नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया सीबीआई ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया हिरासत में लिए गए महिला कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए

नई दिल्ली: दिल्ली के फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन के बाहर रविवार को आम आदमी पार्टी के प्रदर्शनकारियों के एक समूह के द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक नारे लगाते हुए दिखाई दिए। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आबकारी नीति घोटाला मामले में पूछताछ के लिए रविवार को सीबीआई के समक्ष पेश हुए, जिसके विरोध में सीबीआई कार्यालय के बाहर विरोध कर रहे आप नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास लोधी रोड पर धरने पर आप पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता बैरिकेड पार कर CBI कार्यालय के पास विरोध करने के इरादे से इकट्ठा हुए। उन्हें रोककर, बैरिकेड्स पार करने की अनुमति नहीं दी गई। इसलिए वे मुख्य सड़क पर बैठ गए, जिससे यातायात बाधित हुआ।

दिल्ली पुलिस ने कहा, आप कार्यकर्ताओं और नेताओं से जगह खाली करने का अनुरोध किया गया था क्योंकि इलाके में धारा 144 लगाई गई है, लेकिन वे बैठे रहे और नारेबाजी करते रहे। पुलिस ने बताया कि आप सांसद संजय सिंह, दिल्ली के मंत्री गोपाल राय समेत कुल 50 लोगों (42 पुरुष और 8 महिलाएं) को हिरासत में लिया गया।

#WATCH | Delhi: Earlier today, a group of AAP protesters outside Fatehpur Beri police station were heard chanting “Modi mar gaya” slogans pic.twitter.com/zF0flo5aE8