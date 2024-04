AAP Sanjay Singh Bail: 'हर तानाशाह डरपोक और कायर होता है', इशिता सिंह ने कहा, 'मेरे पिता को न्याय मिला'

Highlights संजय सिंह की बेटी इशिता सिंह ने कहा पापा को न्याय मिला खुशी नहीं मनाएंगे जब तक सभी बाहर नहीं आ जाते तिहाड़ जेल से शाम तक रिहा हो सकते हैं संजय सिंह

AAP Sanjay Singh Bail: छह महीने से तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह घर लौटेंगे। बुधवार शाम वह तिहाड़ से बाहर निकलेंगे और सीधे अपने आवास पर पहुंचेंगे। संजय सिंह को मंगलवार को बेल मिली थी। इसके बाद से उनकी पत्नी अनिता सिंह और उनकी बेटी इशिता सिंह बेहद ही खुश हैं। परिवार में खुशी का माहौल है।

बेटी इशिता सिंह भी बुधवार को मीडिया से रूबरू हुई। उन्होंने कहा कि मेरे पापा को न्याय मिला है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन को भी न्याय मिलेगा। यहां जानकारी के लिए बताते चले कि संजय सिंह जब जेल में थे तब इशिता सिंह ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हर तानाशाह डरपोक और कायर होता है। आम आदमी पार्टी और इनके समर्थकों ने इशिता की इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया था।

जमानत की कुछ शर्त भी है

संजय सिंह को मंगलवार को कोर्ट ने जमानत दे दी। हालांकि, जमानत देने के दौरान कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। संजय सिंह अगर दिल्ली-एनसीआर से बाहर जाएंगे तो ईडी को पहले अपना पूरा शेड्यूल बताएंगे, इस दौरान वो अपना फ़ोन नंबर भी ईडी को बताएंगे जो लगातार ऑन रहेगा। संजय सिंह शराब नीति में अपने रोल को लेकर कोई टिपण्णी नहीं करेंगे। अदालत ने संजय सिंह का पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा है। 2 लाख रुपये के निजी मुचलके पर कोर्ट में जमानत का बेल बॉन्ड उनकी पत्नी के द्वारा भरा गया है।

Delhi: Anita Singh, wife of AAP MP Sanjay Singh; says, "He (Sanjay Singh) was admitted to ILBS hospital yesterday for his routine checkup and yesterday we came to know that he has got bail, so today he will be discharged from the hospital. After that, he will go to…