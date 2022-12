'पियो पियो': आप नेता ने चुनाव में शराब के इस्तेमाल को दिया बढ़ावा, भाजपा ने केजरीवाल पर साधा निशाना

Highlights भाजपा ने आप नेता सौरभ भारद्वाज का एक वीडियो जारी किया जिसमें वह चुनाव में शराब के इस्तेमाल को बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं भारद्वाज के वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने निशाना साधा पूनावाला ने कहा कि यह सिर्फ गांव का ही नहीं होली और दिवाली का भी अपमान है

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का एक वीडियो जारी किया है जिसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ग्रेटर कैलाश से विधायक चुनाव में शराब के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं। भाजपा द्वारा जारी क्लिप में सौरभ भारद्वाज एक कार्यक्रम में बोल रहे हैं, "हम जानते हैं कि कब कुछ इलाकों में शराब बांटी जा रही है जब बांटी जा रही होती है तो हम पुलिस या चुनाव आयोग को इसके बारे में नहीं बताते हैं।"

वो आगे कहते हैं, "हम कहते हैं कि अगर किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो उसे बांटने दो। लोग इसका लुत्फ उठाते हैं। गांवों में जब चुनावी मौसम होता है तो होली-दिवाली जैसा लगता है, हर शख्स 'सेट' होता है। कोई पानी नहीं मांग रहा, सब सोडा मांग रहे हैं। सब कुछ सेट है। इसलिए हम भी किसी को नहीं रोकते। हम कहते हैं, 'पियो पियो, तुम्हारा ही माल है'।"

इसी क्रम में भारद्वाज के वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, "आम आदमी पार्टी का एक चौंकाने वाला वीडियो है जिसमें उसके नेता सौरभ भारद्वाज भारत के गांवों में रहने वाले सभी लोगों को शराबी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जब चुनाव आते हैं तो यह उनके लिए होली या दिवाली बन जाता है क्योंकि वे शराब पीकर 'सेट' हो जाते हैं।"

No wonder his govt also did Sharab Ghotala



Now promoting and endorsing use of liquor in elections



Will AAP sack this neta for his comments on villages / villagers and on Holi & Diwali ?



ECI must also take note! 2/2