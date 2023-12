आप विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू ने लुधियाना पार्क में ड्रग्स ले रहे युवक को जड़ा थप्पड़; वीडियो हुआ वायरल

Highlights वीडियो में आप विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू ड्रग्स लेने के आरोपी युवक को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं कुलवंत सिंह सिद्धू लुधियाना में आतम नगर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं विधायक को इलाके के एक पार्क के अंदर युवाओं द्वारा ड्रग्स का सेवन करने की शिकायत मिली थी

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू एक पार्क में ड्रग्स लेने के आरोपी युवक को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। कुलवंत सिंह सिद्धू लुधियाना में आतम नगर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी खबरें हैं कि विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू को इलाके के एक पार्क के अंदर युवाओं द्वारा ड्रग्स का सेवन करने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस टीम के साथ औचक निरीक्षण किया।

पार्क में विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू को देखकर कई युवक मौके से भाग गए, हालांकि उनमें से एक को पकड़ लिया गया और विधायक ने कैमरे के सामने युवक को थप्पड़ मार दिया। विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू युवक के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कैमरे में कैद हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि विधायक नशेड़ी बताए जा रहे युवक से भिड़ रहे थे और वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसने युवक को थप्पड़ जड़ दिया।

AAP MLA Kulwant Singh Sidhu from Atam Nagar, Ludhiana, slapped a boy. The MLA said, upon receiving the complaint, that many youngsters are consuming drugs in the park. He conducted a surprise check, and upon reaching, many of them ran away, and one of them got caught. The MLA… pic.twitter.com/yxKC11lqrW