दिल्ली एलजी के आवास के बाहर आप मंत्रियों ने दिया धरना, कहा- हमारी फाइलों पर हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रहे हैं?

Highlights आप मंत्री ने कहा, हम इंतजार कर रहे हैं कि एलजी लोकतंत्र का सम्मान करेंगे और हमसे मिलेंगे केजरीवाल ने कहा- हम सब उनसे मिलकर समझना चाहते हैं कि वो SC के आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे? एलजी ने आप सरकार पर सरासर बेशर्मी करने, धमकी देने और नियमों की अवहेलना करने’ का आरोप लगाया

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने दिल्ली में एलजी वीके सक्सेना के आवास के बाहर धरना दिया। इस दौरान आप मंत्री आतिशी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि एलजी को चुनी हुई सरकार के फैसलों को स्वीकार करना होगा फिर वह हमारी फाइलों पर हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रहे हैं ... हम इंतजार कर रहे हैं कि एलजी लोकतंत्र का सम्मान करेंगे और हमसे मिलेंगे।"

इस मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, मैंने अभी एलजी साहिब से मिलने का टाइम माँगा है। हमारे मंत्री उनके घर के बाहर बैठे हैं। हम सब उनसे मिलकर समझना चाहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे?

वहीं इसके जवाब में दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को पत्र लिखकर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद आप-नीत सरकार पर ‘सरासर बेशर्मी करने, धमकी देने और नियमों की अवहेलना करने’ का आरोप लगाया।

#WATCH | Aam Aadmi Party Ministers hold protest outside Delhi LG V K Saxena's residence in Delhi. AAP Minister Atishi says, "The Supreme Court has clarified that the LG will have to accept the decisions of the elected government then why he is not signing our files...We are… pic.twitter.com/Kw10U9gJXJ