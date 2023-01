जेल में बंद 'आप' मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किले बढ़ी, 7 करोड़ की रिश्वत लेने का लगा आरोप

Highlights तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। सत्येंद्र जैन पर एक कंपनी के कर्मचारी ने 7 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

नई दिल्ली:आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। इस बीच उनके लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। दरअसल, जेल में बंद सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक कंपनी के पूर्व कर्मचारी ने रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। ऐसे में शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि आने वाले दिनों में सत्येंद्र जैन के लिए मुसीबत और बढ़ने वाली है।

सत्येंद्र जैन के खिलाफ शिकायतकर्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि दिल्ली में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। उस समय उनमें गड़बड़ी का हवाला देकर 16 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। अधिकारियों पर लगाए गए इस जुर्माने को माफ करने के बदले सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपये की मांग की थी।

इस मामले में अब अधिकारी ने शिकायत की है। मामले की जानकारी मिलते ही भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की डीसीपी श्वेता चौहान ने इसका संज्ञान लिया है। डीसीपी ने बताया कि इस मामले में फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं की गई है लेकिन शुरुआती जांच जारी है।

Delhi | The penalty was imposed on them for liquidated damages in connection to a tender they got for CCTV cameras. We're investigating the matter. If the allegations are substantiated, we will register FIR: Shweta Chauhan, DCP, Anti-Corruption Branch pic.twitter.com/XtsXiO7CGw