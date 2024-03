AAP Rally In Ramlila Maidan Delhi: ‘प्रभु राम के विरोधी’ रामलीला ग्राउंड में', 'आप' की महारैली पर बीजेपी ने जारी किया पोस्टर

Highlights आप की महारैली पर बीजेपी ने जारी किया पोस्टर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह 'लोकतंत्र बचाओ' रैली नहीं बल्कि असल में यह 'परिवार बचाओ, भ्रष्टाचार छुपाओ' रैली है आप ने कहा कि रैली का संदेश ये है कि देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है

AAP Rally In Ramlila Maidan Delhi: तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ की थीम पर दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी के द्वारा महारैली हो रही है। इस रैली में इंडिया गठबंधन के नेता शामिल हो रहे हैं। इन सबके बीच इस रैली पर बीजेपी ने हमला किया है। बीजेपी दिल्ली ने एक पोस्टर जारी कर निशाना साधा। बीजेपी ने पोस्ट जारी करते हुए कहा कि प्रभु राम के विरोधी रामलीला ग्राउंड में। फोटो में इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख नेताओं के चेहरे हैं।

आप की महारैली पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह 'लोकतंत्र बचाओ' रैली नहीं बल्कि असल में यह 'परिवार बचाओ, भ्रष्टाचार छुपाओ' रैली है।

On the INDIA bloc rally today, BJP MP Sudhanshu Trivedi says, "Today it can be said that in order to hide their old crimes, all these parties which were against the Ram Temple, who made resolutions like mass destruction of Hindu religion, made many objectionable…

रैली पर क्या कहते हैं आप के नेता

INDIA alliance to hold rally against the arrest of Delhi CM and AAP convener Arvind Kejriwal, at Ramlila Maidan from 10 am today



(Visuals from the Ramlila Maidan)

आप नेता सोमनाथ भारती ने कहा कि रैली का संदेश ये है कि देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। इस समय जो कोई भी भारत माता से प्यार करता है, जो कोई भी चाहता है कि भारत का संविधान बचे, वो हर व्यक्ति आज रैली का हिस्सा बनेगा। हम सभी को एक होना होगा।

On the INDIA bloc's rally at Ramlila Maidan today, AAP Minister Atishi says, "It is 10 am and people have already gathered in huge numbers. People from all over the country have come against the arrest of Arvind Kejriwal. The people of Delhi are aware that Arvind…

आप मंत्री आतिशी ने कहा कि सुबह के 10 बजे हैं और लोग पहले से ही बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में देशभर से लोग आ गए हैं। दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने उनकी जिंदगी बदल दी है। वे गिरफ्तार हैं, फिर भी उन्हें दिल्ली की चिंता है और उनके लिए संदेश भेज रहे हैं।

On the INDIA bloc's rally at Ramlila Maidan today, AAP Minister Saurabh Bharadwaj says, "We went to the streets of Delhi and we saw that there is anger among the people against Arvind Kejriwal's arrest. The people did not like that a CM is jailed. At the Ramlila…

आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम दिल्ली की सड़कों पर निकले और हमने देखा कि लोगों में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ गुस्सा है। लोगों को ये पसंद नहीं आया कि एक सीएम को जेल हो। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां और उनके नेता इसमें हिस्सा लेंगे। देश में एक बड़ा संदेश जाएगा और यह भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।

