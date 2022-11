एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की अपने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, देखें नाम

Highlights स्टार प्रचारकों की सूची में पार्टी के शीर्ष और बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं केजरीवाल, सिसोदिया और भगवंत मान हैं पार्टी के टॉप 3 स्टार प्रचारक एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को होंगे, जबकि 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे

नई दिल्ली: दिल्ली में अगले महीने होने वाले एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। आप ने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम चुनाव में प्रचार के लिए अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची को जारी किया है। एमसीडी चुनाव के लिए मतदान 4 दिसंबर के लिए निर्धारित किया गया है। जबकि 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे।

'आप' द्वारा एमसीडी चुनाव के लिए जिन 30 स्टार प्रचारकों के नाम की सूची जारी की गई है उनमें पार्टी के शीर्ष और बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। सूची में सबसे पहला नाम AAP के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम है। जबकि दूसरे और तीसरे नंबर पर क्रमश: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम है।

इसके अलावा क्रिकेटर से नेता बने हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, सरदार हरपाल सिंह, गोपाल राय, संजय सिंह, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन, राजकुमार आनंद, सुशील गुप्ता, एनडी गुप्ता, सरदार हरपाल सिंह चीमा, सरदार हरजोत सिंह और अमन अरोड़ा का भी नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है।

Aam Aadmi Party releases a list of 30 star campaigners for Delhi Municipal Corporation elections. AAP's Rajendra Pal Gautam, who resigned as minister over his presence at a religious conversion event, features in the list. pic.twitter.com/RrGVRePJXj