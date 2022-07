आंध्र प्रदेश: मंकीपॉक्स के लक्षण वाले बच्चे को जीजीएच अस्पताल में कराया गया भर्ती, परिवार को किया गया क्वारंटाइन

Highlights बच्चे के ब्लड सैंपल को पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भेजे गया पूरे परिवार को होम क्वारंटाइन में रखा गया परिवार सऊदी अरब के दौरे से भारत लौटा था

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मंकीपॉक्स के लक्षण वाले बच्चे को जीजीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के अधीक्षक एन राव ने रविवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि बच्चे के रक्त के नमूने पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भेजे गए और अब उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि बच्चे के परिवार को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। परिवार सऊदी अरब के दौरे से भारत लौटा था।

बता दें कि देश में मंकीपॉक्स वायरस का आगमन हो चुका है। केरल में मंकीपॉक्स का पहला मामला सामने आया है। विदेश से लौटे एक व्यक्ति को मंकीपॉक्स के लक्षण दिखने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच किए जाने पर उस व्यक्ति में मंकीपॉक्स की पुष्टि हुई है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार मंकीपॉक्स जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाला वायरस है। मंकीपॉक्स के लक्षण चेचक के रोगियों में देखे गए लक्षणों के समान लक्षण होते हैं। हालांकि इसका संक्रमण चिकित्सकीय रूप से कम गंभीर है।

