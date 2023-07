Himachal Flood: हिमाचल प्रदेश बाढ़ का कहर, 24 जून से 13 जुलाई तक 91 लोगों की जान गई

Highlights राज्य में 24 जून से 13 जुलाई तक 91 लोगों की जान जा चुकी है भूस्खलन, बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से 34 मौतें हुईं प्रदेश के लाहौल और स्पीति के चंद्रताल में पांच दिनों से फंसे सभी 256 पर्यटकों को निकाला गया

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बाढ़ ने कहर बरपाया है। राज्य को जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। लगातार बारिश से आई बाढ़ से लोगों का जनजीवन तहस-नहस हो गया है। राज्य में 24 जून से 13 जुलाई तक 91 लोगों की जान जा चुकी है। भूस्खलन, बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से 34 मौतें हुईं।

वहीं बचाव कर्मियों ने आज हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति के चंद्रताल में पांच दिनों से फंसे सभी 256 पर्यटकों को निकाल लिया, क्योंकि बर्फबारी के कारण घटनास्थल तक जाने वाली सड़क अवरुद्ध हो गई थी।

अधिकारियों का दावा है कि पिछले चार दिनों में राज्य में 60,000 पर्यटकों को सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि लेकिन कसोल, खीरगंगा और आसपास के इलाकों में विभिन्न स्थानों पर फंसे 10,000 पर्यटक सुरक्षित स्थानों पर जाने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि वे अपनी कारों को पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं।

