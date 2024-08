'90% लोग सिस्टम से बाहर बैठे हैं': राहुल गांधी की नई जाति जनगणना की मांग

Highlights राहुल गांधी ने प्रयागराज में ‘संविधान सम्मान सम्मेलन’ को किया संबोधित कांग्रेस नेता ने कहा, 90 प्रतिशत लोग व्यवस्था से बाहर बैठे हैं बोले- यही कारण है कि हमने जाति आधारित संस्थागत जनगणना की मांग उठाई है

प्रयागराज: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को जाति जनगणना की मांग दोहराते हुए दावा किया कि भारत की 90 प्रतिशत आबादी व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ‘संविधान सम्मान सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने कहा, "90 प्रतिशत लोग व्यवस्था से बाहर बैठे हैं, उनके पास कौशल और ज्ञान है लेकिन उनकी पहुंच (शीर्ष तक) नहीं है। यही कारण है कि हमने जाति आधारित संस्थागत जनगणना की मांग उठाई है।"

गांधी के हवाले से कहा, "बीजेपी नेता कह रहे हैं कि जाति जनगणना के बाद ओबीसी वर्ग दिया जाएगा...हम विभिन्न समुदायों की सूची चाहते हैं। हमारे लिए जाति जनगणना सिर्फ जनगणना नहीं है, यह नीति निर्माण का आधार है।"

उन्होंने कहा, "सिर्फ जाति जनगणना करना ही काफी नहीं है, यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि धन का वितरण कैसे किया जा रहा है...यह पता लगाना भी महत्वपूर्ण है कि ओबीसी, दलितों, नौकरशाही, न्यायपालिका, मीडिया में श्रमिकों की भागीदारी कितनी है?"

गांधी ने कहा, "जाति जनगणना का उद्देश्य विभिन्न जातियों की संख्या के बारे में जानना ही नहीं है, बल्कि देश की संपत्ति में उनकी भागीदारी के बारे में भी जानना है। देश में विभिन्न जातियों के बीच संपत्ति का वितरण कैसे हो रहा है, यह जानने का लक्ष्य है।"

उन्होंने कहा, "मैं 2004 से राजनीति में हूं और भाजपा मेरे लिए गुरु की तरह रही है, क्योंकि इसने मुझे सिखाया है कि क्या नहीं करना चाहिए।" कांग्रेस जाति जनगणना के बारे में मुखर रही है, उसने अपने लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में इसका वादा किया था।

