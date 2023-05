बंगाल में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में 9 लोगों की मौत, CID ने शुरू की जांच, भाजपा ने कहा- एनआईए जांच करे

By अनिल शर्मा | Published: May 17, 2023 07:11 AM

इससे पहले, बीस मार्च को दक्षिण 24 परगना जिले के महेशतला में एक पटाखा इकाई में आग लगने से तीन लोगों की जान चली गयी थी। दिसंबर, 2022 में पूर्वी मेदिनीपुर जिले के भूपतिनगर में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गई थी।

