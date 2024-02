Mumbai Airport: 80 साल के बुजुर्ग की मौत, 'जीवनसाथी' के साथ 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था

Highlights व्हीलचेयर की सुविधा नहीं मिलने से एक बुजुर्ग को पैदल चलना पड़ा इमीग्रेशन-काउंटर के पास आया दिल का दौरा, मौत न्यूयॉर्क से मुंबई वाली विमान में सवार था बुजुर्ग

Mumbai Airport: मुंबई एयरपोर्ट पर विमान पकड़ने के लिए भारी तदाद में यात्री आते हैं। ऐसे में कई बार यात्रियों को असुविधा भी झेलनी पड़ती है। दरअसल, व्हीलचेयर की सुविधा नहीं मिलने से एक बुजुर्ग को पैदल चलना पड़ा, जिससे उन्हें हार्ट अटैक आया, जिससे उसकी मौत हो गई। वह अपनी जीवनसाथी के साथ 1.5 किलोमीटर पैदल चला था। बुजुर्ग की उम्र 80 साल की थी।

वह अपनी पत्नी के साथ न्यूयॉर्क से मुंबई आए थे। यहां पर व्हील चेयर की सुविधा उन्हें नहीं मिली। जबकि, उन्होंने दो व्हील चेयर की बुकिंग पहले से की थी। व्हील चेयर की कमी के चलते उन्हें सिर्फ एक व्हील चेयर ही दिया गया। दोनों ने तय किया कि पत्नी व्हील चेयर का इस्तेमाल करेगी और पति उसके बगल में चलेगा। दुर्भाग्य से जब तक इमीग्रेशन-काउंटर पर पहुंचे, बुजुर्ग को दिल का दौरा पड़ने के कारण जमीन पर अचेत होकर गिए गए।

आनन-फानन में उन्हें नानावती अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। न्यूयॉर्क-मुंबई उड़ान सुबह 11.30 बजे उतरने वाली थी लेकिन सोमवार को यह देर से दोपहर 2.10 बजे उतरी। अब इस पूरे मामले पर एयर इंडिया का बयान भी सामने आया है।

One of our guests flying from New York to Mumbai on 12th February fell ill while proceeding to clear immigration with his wife, who was in a wheelchair. Due to heavy demand for wheelchairs, we had requested the passenger to wait till he was also provided with wheelchair… pic.twitter.com/4XpAydrxGu