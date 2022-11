यूपी में 8 आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले, महेंद्र सिंह को गृह विभाग का विशेष सचिव बनाया गया, देखें सूची

Highlights रेणु तिवारी को ग्राम्य विकास और मनरेगा का अपर आयुक्त बनाया गया है। आईएएस शेषनाथ को चीनी उद्योग तथा गन्ना विकास विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।

उपचुनाव के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 8 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक महेंद्र सिंह को गृह विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। वहीं शेषनाथ को चीनी उद्योग तथा गन्ना विकास विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।

रेणु तिवारी को ग्राम्य विकास और मनरेगा का अपर आयुक्त, अरुण प्रकाश को सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग का विशेष सचिव, योगेश कुमार को कृषि उत्पादन आयुक्त के विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा टीकी शिबु को राजस्व परिषद का अपर भूमि व्यवस्ता आयुक्त किया गया है। वहीं सुनील कुमार वर्मा और अनुराग पटेल को क्रमशः कृषि उत्पादन का विशेष सचिव और राजस्व विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।

