500 सालों से भक्तों का तर्पण अब होने जा रहा है खत्म, राम मंदिर गर्भगृह के आधारशिला के दौरान बोले सीएम योगी, कहा देश का राष्ट्रीय मंदिर होगा राम मंदिर

Highlights सीएम योगी ने आज राम मंदिर के गर्भगृह का शिलापूजन किया है। इस शिलापूजन के साथ मंदिर निर्माण के दूसरे चरण का काम भी शुरू हो जाएगा। सीएम योगी के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और अन्य नेता और सांत भी इस शिलापूजन में शामिल थे।

Ayodhya Ram Mandir: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर के पवित्र गर्भगृह का शिलापूजन किया और कहा कि यह मंदिर ‘‘राष्ट्र मंदिर’’ और लोगों की आस्था का प्रतीक होगा। मुख्यमंत्री ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राम मंदिर न्यास के सदस्यों की उपस्थिति में मंत्रोच्चारण के बीच गर्भगृह की आधारशिला रखी है।

इस दौरान आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘यह मंदिर लोगों की आस्था का प्रतीक होगा। यह एक राष्ट्र मंदिर होगा और इसका कार्य पूरी गति से आगे बढ़ेगा।’’ आपको बता दें कि आज से राम मंदिर के दूसरे चरण का काम शुरू हो रहा है। ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि यह गर्भगृह का काम भी इसी साल दिसंबर में खत्म हो जाएगा।

अयोध्या मंदिर के गर्भगृह के शिलापूजन करते हुए सीएम योगी ने कहा, ‘‘भक्तों का 500 वर्ष का तर्पण समाप्त होने जा रहा है और अब यहां मंदिर होगा।’’ इससे पूर्व, उप मुख्यमंत्री मौर्य ने कहा, ‘‘राम मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा हो चुका है और दूसरा चरण गर्भगृह की आधारशिला रखे जाने के बाद शुरू होगा।’’

Ram Mandir will be the national temple of India. People have been waiting for this day since a long time. Ram Mandir will be a symbol of India's unity: Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath, in Ayodhya pic.twitter.com/N5vmKM6ddF