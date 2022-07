निलंबित सांसदों का 50 घंटे का संसद परिसर में धरना, खुले आसमान के नीचे बिताई पहली रात, खाने का ये है मेन्यू

Highlights संसद परिसर में 50 घंटे का प्रदर्शन, राज्य सभा से निलंबित सांसद दे रहे हैं धरना। राज्यसभा से निलंबित 20 सांसदों ने बुधवार को पूरी रात संसद परिसर में खुले आसमान के नीचे बिताई। इस धरना के दौरान विपक्षी दलों द्वारा सांसदों के खाने का इंतजाम किया जा रहा है।

नई दिल्ली: जारी मॉनसून सत्र में राज्यसभा के सभापति द्वारा इस पूरे हफ्ते के लिए निलंबित किए गए सांसदों ने इस फैसले के खिलाफ 50 घंटे के विरोध के तहत पहली रात बुधवार को संसद परिसर के खुले आसमान के नीचे बिताई। गुरुवार की सुबह उठने पर ये सांसद अपने मोबाइल फोन देखने, ऑनलाइन वीडियो और तस्वीरें साझा आदि करते नजर आए।

मौजूदा सत्र में सोमवार और मंगलवार को निलंबित किए गए 20 सांसदों में टीएमसी के सात, डीएमके के छह, तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के तीन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के दो और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक-एक सांसद शामिल हैं। (सीपीआई) और आम आदमी पार्टी (आप) के हैं।

#WATCH | Delhi: The 50-hour long day-night protest of suspended MPs continues at the Gandhi statue at Parliament. (Video Source: Opposition MP) pic.twitter.com/F2Tpu6q8WU

विरोध कर रहे सांसदों ने टेंट लगाने का अनुरोध भी किया था लेकिन अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया। हालांकि, प्रदर्शन कर रहे सांसदों को संसद के लाइब्रेरी के बाथरूम में शौचालय का उपयोग करने की अनुमति दी गई।

तृणमूल सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने अपने सहयोगियों के रात सोने की तैयारी करते हुए एक तस्वीर पोस्ट की और कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने निलंबित सांसदों को 50 घंटे तक विरोध नहीं करने की सलाह दी थी। डेरेक ने ट्वीट किया, "मंत्री जी, हम अच्छे हैं। आप घर में अच्छी नींद लें।"

11 pm. #Parliament pic.



PM ⁦⁦@narendramodi⁩ ‘s Parliamentary Affairs Min just went on TV & advised suspended MPs from Oppn parties to pack up our non-stop 50 hour dharna, take care of our health & come back tomorrow morn.



Mantri, we are good. U sleep well at home pic.twitter.com/21RJzk0chS