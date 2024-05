IAF convoy attack: पुंछ में आतंकवादियों द्वारा दो सुरक्षा वाहनों पर की गई गोलीबारी में 5 सैनिक घायल

Highlights आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में वायुसेना के तीन से पांच कर्मी घायल अधिकारियों ने कहा कि सुरनकोट के सनाई गांव से गोलीबारी की सूचना मिली थी विवरण का पता लगाने के लिए सेना और पुलिस को इलाके में भेजा गया है

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के पुंछ में शनिवार को उनके सुरक्षा वाहन पर आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में वायुसेना के तीन से पांच कर्मी घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा कि सुरनकोट के सनाई गांव से गोलीबारी की सूचना मिली थी और विवरण का पता लगाने के लिए सेना और पुलिस को इलाके में भेजा गया है। पुंछ के मेधात उपमंडल के गुरसाई मूरी में एक सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पास संदिग्ध आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई। एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि गोलीबारी की घटना हुई लेकिन सटीक विवरण की प्रतीक्षा है।

स्थानीय राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। वाहनों को शाहसितार के पास जनरल क्षेत्र में एयर बेस के अंदर सुरक्षित कर दिया गया है। अपुष्ट रिपोर्टों में कहा गया है कि सशस्त्र आतंकवादियों ने सरकारी स्कूल के पास एमईएस और आईएएफ वाहन पर गोलीबारी की, जिसके बाद सुरक्षा बलों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी।

An Indian Air Force vehicle convoy was attacked by terrorists in the Poonch district of J&K. The local Rashtriya Rifles unit has started cordon and search operations in the area. The vehicles have been secured inside the air base in the General area near Shahsitar. Military… pic.twitter.com/y5uMnAUBfw