Congress MPs suspended: कांग्रेस सांसद प्रतापन, ईडन, जोथिमणि, हरिदास और कुरियाकोस लोकसभा से निलंबित, राज्ससभा से तृणमूल कांग्रेस के सदस्य डेरेक ओब्रायन निलंबित

Highlights दुर्भाग्यपूर्ण घटना लोकसभा सदस्यों की सुरक्षा में गंभीर चूक थी। लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश पर उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। राजनीति की अपेक्षा नहीं की जाती, हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना होगा।

Congress MPs suspended: लोकसभा में कांग्रेस सांसद पर बड़ी कार्रवाई हुई है। कांग्रेस के पांच लोकसभा सांसदों- टीएन प्रतापन, हिबी ईडन, एस. जोथिमणि, राम्या हरिदास और डीन कुरियाकोस को "अपमानजनक व्यवहार" के लिए शीतकालीन सत्र के शेष भाग के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया।

#WATCH | Five Congress Lok Sabha MPs- TN Prathapan, Hibi Eden, S Jothimani, Ramya Haridas and Dean Kuriakose- suspended from Lok Sabha for the rest of the session for "unruly conduct" pic.twitter.com/jsk5DNR0jR