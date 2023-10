'ऑपरेशन अजय' के तहत पहली उड़ान से 230 भारतीयों की होगी इजराइल से वतन वापसी, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी

Highlights विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि एक चार्टर उड़ान आज शाम को तेल अवीव पहुंचेगी अरिंदम बागची के अनुसार, फ्लाइट से वतन वापसी के लिए 230 यात्रियों के सवार होने की उम्मीद बागची ने कहा कि उड़ान के शुक्रवार सुबह भारत में उतरने की संभावना है

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय (एमईए) ने गुरुवार को कहा कि लगभग 230 लोग 'ऑपरेशन अजय' के तहत इजराइल से वतन वापस आने वाले पहले भारतीय नागरिक होंगे, उन्होंने कहा कि भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय वायु सेना (आईएएफ) को भी शामिल किया जा सकता है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक साप्ताहिक ब्रीफिंग में संवाददाताओं से कहा, “एक चार्टर उड़ान आज शाम को तेल अवीव पहुंचेगी। इसमें 230 यात्रियों के सवार होने की उम्मीद है। हमारे पास सभी विकल्प हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है।”

बागची ने कहा कि उड़ान के शुक्रवार सुबह भारत में उतरने की संभावना है। बुधवार को, सरकार ने उन भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए 'ऑपरेशन अजय' की घोषणा की, जो इज़राइल से घर आना चाहते हैं, जो 7 अक्टूबर से गाजा स्थित आतंकवादी समूह हमास के साथ संघर्ष में लगा हुआ है, जब हमास के आतंकवादी सीमा पार कर गए थे। इजराइल में, सैकड़ों नागरिकों को मार डाला और बंधक बना लिया।

