चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को 21 रिटायर्ड जजों ने लिखी चिट्ठी, किया दबाव का जिक्र

Highlights हाई कोर्ट के पूर्व जजों ने SC जस्टिस को लिखा पत्र इसमें उन सभी ने चिट्ठी में दबाव होने का बात उठाई 21 जजों ने कहा, 'न्यायपालिका को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा'

नई दिल्ली: हाईकोर्ट के पूर्व 21 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी। इसके साथ ही उन्होंने चिट्ठी में दबाव का जिक्र किया और ये भी बताया कि न्यायपालिका को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है।

सीजेआई चंद्रचूड़ को 21 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा लिखे गए निंदनीय पत्र से एक गुट के कथित 'गलत सूचना फैलाने के प्रयास' और 'न्यायिक परिणामों को अपने पक्ष में प्रभावित करने के गुप्त प्रयासों' का पता चलता है।

