वीडियो: केदारनाथ की यात्रा कराने वाले घोड़े को 2 लोगों ने जबरदस्ती पिलाया कथित चरस, पुलिस ने लिया यह एक्शन

Highlights सोशल मीडिया पर केदारनाथ का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में दो लोगों को एक घोड़े को कथित चरस देते हुए देखा गया है। ऐसे में वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने इस पर एक्शन भी लिया है।

देहरादून: उत्तराखंड में दो घोड़ा संचालकों द्वारा कथित तौर पर जानवर को को जबरदस्ती चरस पिलाने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में दो लोगों को देखा जा रहा है जिन्हें लेकर यह दावा किया जा रहा है कि ये घोड़े के संचालक है और वे उसे ड्रग्स दे रहे है ताकि वह थके नहीं और ज्यादा से ज्यादा सवारी को यात्रा कराए ताकि इससे इनकी कमाई हो सके।

घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने भी इस पर एक्शन लिया है और इन संचालकों की पहचान कर रही है। यही नहीं पुलिस ने लोगों से यह अपील की है कि वे इस तरह की घटना को तुरंत रिपोर्ट करें। हालांकि यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले इस तरह के और भी केस सामने आ चुके है और इस तरह की घटना का वीडियो भी वायरल हो चुका है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि एक घोड़े के नाक में दो लोग कथित तौर पर उसे चरस पिलाने की कोशिश कर रहे है। वीडियो में घोड़े को मुंह हटाते हुए देखा गया है लेकिन वो लोग मानते नहीं है और उसके साथ जबरदस्ती करते जाते है। कथित गांजे के रोल को घोड़े के मुंह में डालने के बाद उसे धुंआ भी छोड़ते हुए देखा गया है।

#Uttrakhand Some people are making a horse smoke weed forcefully at the trek of Kedarnath temple.@uttarakhandcops@DehradunPolice@RudraprayagPol@AshokKumar_IPS

should look into this matter and find the culprit behind thispic.twitter.com/yyX1BNMiLk