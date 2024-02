1993 Serial Bomb Blasts News: लश्कर ए तय्यबा आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को कोर्ट ने बरी किया, 1993 सीरियल बम ब्लास्ट मामला

Highlights अगस्त, 2013 में भारत-नेपाल सीमा के निकट पकड़ा गया था। आतंकी संगठन का सदस्य और बम बनाने में माहिर होने का संदेह है। विस्फोटक अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।

1993 Serial Bomb Blasts News: राजस्थान की विशेष अदालत ने आज 1993 विस्फोट मामले में लश्कर ए तय्यबा का कट्टर आतंकवादी सैयद अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि अधिनियम (टाडा) अदालत ने 1993 के सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट ने सबूतों की कमी का हवाला दिया। राजस्थान के अजमेर में मामला चल रहा था। टुंडा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 120-बी (साजिश) और विस्फोटक अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। लश्कर-ए-तैयबा के संदिग्ध बम विशेषज्ञ टुंडा को 16 अगस्त 2013 को भारत-नेपाल सीमा पर बनबासा से गिरफ्तार किया गया था। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस की पहली बरसी पर कई ट्रेनों में हुए विस्फोटों में दो लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए थे।

VIDEO | A TADA Court in Ajmer, Rajasthan, acquits Abdul Karim Tunda in 1993 serial bomb blasts case.



"The honourable court has acquitted Abdul Karim Tunda from all the charges. The CBI failed to present any strong evidence against Abdul Karim Tunda," says Tunda's advocate… pic.twitter.com/5iuoZ4OY32