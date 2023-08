2018 से 2023 तक जम्मू-कश्मीर में 184 नागरिक, 319 सुरक्षाकर्मी मारे गए, केंद्र ने राज्यसभा में दी जानकारी

Highlights 2018 से जुलाई 2023 तक जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा की गई हिंसा की 791 घटनाओं में 184 नागरिक और 319 सुरक्षाकर्मी मारे गए। राय ने एक लिखित उत्तर में कहा कि मुठभेड़ों और जवाबी कार्रवाई के दौरान 35 नागरिक मारे गए। पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोई आतंकी हमले की सूचना नहीं मिली है।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि 2018 से जुलाई 2023 तक जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा की गई हिंसा की 791 घटनाओं में 184 नागरिक और 319 सुरक्षाकर्मी मारे गए। समाचार एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी साझा की। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित उत्तर में कहा कि मुठभेड़ों और जवाबी कार्रवाई के दौरान 35 नागरिक मारे गए।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, "पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोई आतंकी हमले की सूचना नहीं मिली है। इसलिए आतंकी हमलों में हताहत होने का सवाल ही नहीं उठता। पिछले पांच वर्षों में देश के भीतरी इलाकों में 5 आतंकवादी घटनाएं हुईं और 3 नागरिक मारे गए, सशस्त्र बलों की कोई हताहत नहीं हुई और 1 आतंकवादी मारा गया।"

मंत्री ने कहा कि सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और दावा किया कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है। राय ने कहा, "जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमलों के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए एक मजबूत सुरक्षा और खुफिया ग्रिड मौजूद है।"

319 Security personnel killed from 2018 to 31st July 2023 in Union Territory in Jammu and Kashmir, while 791 terrorist incidents, 35 civilians were killed during encounters and counter operations: MoS Home Nityanand Rai in a written reply to Rajya Sabha