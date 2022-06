यूपी के पीलीभीत में 10 श्रद्धालुओं की मौत, हरिद्वार से गंगा स्नान करा लौट रहा वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 7 अस्पताल में भर्ती, सीएम ने जताया दुख

Highlights घायलों ने बताया कि ड्राइवर को झपकी आने से यह हादसा हुआ है गाड़ी में 17 लोग सवार थे जिनमें से 10 की मौके पर ही मौत हो गई बाकी 7 अस्पताल में भर्ती हैं योगी आदित्यनाथ ने हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है

पीलीभीतः उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में आज सुबह भीषड़ सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक, सुबह 4 बजे हरिद्वार से लौट रहा डीसीएम एक पेड़ से जा टकराया जिसके बाद उसमें सवार 17 लोगों में से 10 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

हादसे के बाद घायल सभी सात लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जिसमें से 2 को बरेली रेफर कर दिया गया। पीलीभीत के डीएम पुलकित खरे ने बताया कि घायलों और मृतकों के परिवारों से संपर्क किया जा रहा है। वहीं बुधवार हमीरपुर में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि हरिद्वार से गंगा स्नान करने के बाद बुधवार को शाम पांच बजे गोला के लिए वापस लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी टाटा एस गाड़ी पेड़ से टकरा गई। घायलों ने बताया कि ड्राइवर को झपकी आने से यह हादसा हुआ है।

UP | 10 dead, 7 injured after a DCM vehicle returning from Haridwar met with an accident at about 4:30 am this morning. Of the 17 people, 10 died on the spot, 5 being treated at a district hospital, 2 referred to Bareilly. We've contacted their families..: Pilbhit DM Pulkit Khare pic.twitter.com/V92UDkn17U