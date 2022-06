छत्तीसगढ़: MGNREGA के 12 हजार से अधिक संविदा कर्मचारियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा, इस कारण ये राज्य सरकार से थे नाराज

Highlights मनरेगा के तहत काम करने वाले 12 हजार से अधिक संविदा कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। वे दो महीने से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। सरकार ने जब शुक्रवार को 21 एपीओ की सेवाओं को खत्म किया तो इन लोगों ने इस्तीफा दिया है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में मनरेगा योजना के तहत काम करने वाले 12 हजार से अधिक संविदा कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। इन कर्मचारियों के नियमित किए जाने के साथ कई और मांगे भी थी जो अब तक पूरा नहीं हुआ था जिसके कारण इन लोगों ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि अपनी मांगों को लेकर ये कर्मचारी दो महीने से हड़ताल पर थे। ऐसे में जब शुक्रवार को राज्य सरकार ने मनरेगा योजना से जुड़े 21 सहायक परियोजना अधिकारियों (एपीओ) की सेवा को बन्द कर दिया तब इन कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया है।

Over 12,000 contractual MGNREGA employees, who were on strike for the last two months for regularisation of service, resign en masse in Chhattisgarh