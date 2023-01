पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के निजी सचिव रहे संजीव पलांडे को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत, करोड़ों की जबरन वसूली का था आरोप

Highlights 100 करोड़ की जबरन वसूली केस में फंसे अनिल देशमुख के निजी सचिव को कोर्ट से मिली राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे को दी जमानत। अनिल देशमुख पर आरोप है कि गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने मुंबई के बारों से वसूली की थी।

मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राकांपा नेता अनिल देशमुख के सचिव रहे संजीव पलांडे को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। संजीव पलांडे को भी कोर्ट ने उन्हीं शर्तों के तहत जमानत दी है, जिन शर्तों पर अनिल देशमुख को जमानत मिली थी। दरअसल, देशमुख और उनके निजी सचिव पर 100 करोड़ की जबरन वसूली का आरोप था। इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया था।

इसी मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जून 2021 में ईडी ने पलांडे को गिरफ्तार किया था। ईडी की कार्रवाई के साथ ही सीबीआई ने भी इस मामले की जांच की थी और भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज किया था।

100 crore extortion case | Bombay HC grants bail to Sanjeev Palande who was the private secretary of former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh. CBI had registered a case in this matter. Palande was also granted bail under same conditions on which Deshmukh was granted bail.