वीडियोः हॉलीवुड में लेखकों की हड़ताल, देर रात के टीवी शो हुए ठप, तख्तियों के साथ की नारेबाजी, जानें मामला

न्यूयॉर्कः हॉलीवुड में बेहतर वेतन की मांग को लेकर टेलीविजन और फिल्म लेखक मिलकर हड़ताल कर रहे हैं जिसके कारण टेलीविजन में देर रात आने वाले शो बंद हो गए हैं और उनके स्थान पर पुराने कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं।

‘‘राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका’’ के सदस्यों ने मैनहटन में एक इमारत के आगे ‘‘अनुबंध नहीं, सामग्री नहीं’’ की तख्तियां हाथों में लेकर नारेबाजी की। संगठन से जुड़े कम से कम 11,500 फिल्म और टेलीविजन लेखक हॉलीवुड के स्टूडियो तथा प्रोडक्शन कंपनियों के पैरोकार व्यापार संघ के साथ नया अनुबंध नहीं हो पाने के कारण काम नहीं कर रहे हैं।

