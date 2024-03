RIP Akira Toriyama: ड्रैगन बॉल के निर्माता अकीरा तोरियामा का निधन, 68 वर्ष की आयु में कहा दुनिया को अलविदा

RIP Akira Toriyama: जापानी मंगा आर्टिस्ट अकीरा तोरियामा का 68 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई जिसके बाद उनके चाहने वाले सदमे में हैं। तोरियामा को ड्रैगन बॉल, ड्रैगन बॉल जेड ड्रैगन बॉल सुपर और सैंड लैंड के निर्माता के रूप में जाना जाता है। ड्रैगन बॉल वेबसाइट पर उनकी मौत की खबर साझा की गई है जिसके बाद लोगों का श्रद्धाजंलि देने का सिलसिला शुरू हो गया है।

साइट पर साझा बयान में कहा गया है कि अकीरा तोरियामा की मृत्यु एक तीव्र सबड्यूरल हेमेटोमा से 1 मार्च 2024 को हुई। उनकी मृत्यु की खबर ने ड्रैगन बॉल फ्रैंचाइजी और एनीमे समुदाय के प्रशंसकों को दुखी कर दिया है।

टीम की ओर से कहा गया है, "प्रिय मित्रों और साझेदारों, हमें आपको यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मंगा निर्माता अकीरा तोरियामा का 1 मार्च को तीव्र सबड्यूरल हेमेटोमा के कारण निधन हो गया। वह 68 वर्ष की आयु में थे। हमें गहरा अफसोस है कि सृजन के बीच में भी उन्होंने बड़े उत्साह के साथ कई काम किए। इसके अलावा, उसके पास हासिल करने के लिए और भी बहुत सी चीजें होंगी।''

बयान में आगे कहा गया है कि हालांकि, उन्होंने इस दुनिया में कई मंगा शीर्षक और कला के कार्य छोड़े थे। दुनिया भर के इतने सारे लोगों के समर्थन के लिए धन्यवाद, वह 45 वर्षों से अधिक समय से अपनी रचनात्मक गतिविधियों को जारी रखने में सक्षम हैं। हमें उम्मीद है कि अकीरा तोरियामा की रचना की अनूठी दुनिया आने वाले लंबे समय तक सभी को पसंद आती रहेगी।

हम आपको उनके जीवनकाल के दौरान आपकी दयालुता के लिए कृतज्ञता के साथ इस दुखद समाचार की सूचना देते हैं। उनके परिवार और बहुत कम रिश्तेदारों के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शांति के लिए उनकी इच्छाओं का पालन करते हुए, हम सम्मानपूर्वक आपको सूचित करते हैं कि हम फूल, शोक उपहार, मुलाकात, प्रसाद और अन्य चीजें स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा, हम आपसे उनके परिवार के साथ साक्षात्कार आयोजित करने से परहेज करने के लिए कहते हैं।

आखिर ने कहा गया कि स्मारक सभा की भविष्य की योजना तय नहीं है, इसकी पुष्टि होने पर हम आपको बताएंगे। हम हमेशा की तरह आपकी समझ और समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।

नोट पर कई लोगों ने रिएक्ट करते हुए शोक व्यक्त किया। एक यूजर ने लिखा, "आपकी आत्मा को शांति मिले अकीरा तोरियामा, आपकी हमेशा याद आएगी।" अन्य ने लिखा, " प्रभावित किया। हैरान और दुखी हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि उनकी विरासत आने वाले हजारों वर्षों तक जीवित रहेगी।" इसी तरह कई यूजर्स ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी।

अकीरा तोरियामा का जन्म 1955 में जापान के नागोया, आइची में हुआ था। उन्होंने पहली बार 1984 में ड्रैगन बॉल को दुनिया के सामने पेश किया जिसके माध्यम से उन्होंने दुनिया को गोकू और उसके दोस्तों से परिचित कराया। मंगा को स्क्रीन के लिए अनुकूलित किया गया है और पिछले कुछ दशकों में इसे काफी लोकप्रियता मिली है।

