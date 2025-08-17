VIDEO: अगर पैकेजिंग पर ये दो शब्द दिखें तो तुरंत फेंक दें अपनी लिपस्टिक, सर्जन के अनुसार भूल से भी न खरीदें

नई दिल्ली: ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. मनन वोरा ने हाल ही में एक वीडियो में लिपस्टिक के बुरे प्रभावों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, "आपकी लिपस्टिक आपके पीरियड्स में देरी का कारण हो सकती है। अगर आपको पैकेजिंग पर ये दो शब्द दिखें, तो उसे तुरंत फेंक दें। कई लिपस्टिक, खासकर सस्ती या अनियमित लिपस्टिक में ऐसे रसायन होते हैं जो आपके हार्मोन्स को प्रभावित कर सकते हैं।"

उन्होंने बताया, "सबसे बड़ा दोषी BPA (बिस्फेनॉल A) है, जो प्लास्टिक पैकेजिंग में पाया जाता है। यह रसायन एस्ट्रोजन की नकल करता है और आपके शरीर के हार्मोनल सिस्टम को भ्रमित कर सकता है। इसलिए, ये दो शब्द हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए और इनसे पूरी तरह बचना चाहिए: मिथाइल पैराबेन और प्रोपाइल पैराबेन। इसके बजाय, लेबल पर "PPA मुक्त" या "पैराबेन मुक्त" देखें।"

उन्होंने लेबल पर मिलने वाले उन प्रमाणपत्रों की एक सूची भी दी जिन पर आप भारत में भरोसा कर सकते हैं। इनमें "इकोसर्ट, कॉसमॉस ऑर्गेनिक/नेचुरल, यूएसडीए ऑर्गेनिक और पेटा इंडिया क्रुएल्टी फ्री" शामिल हैं।

उन्होंने अपने वीडियो में कहा, "इसलिए, अगली लिपस्टिक खरीदने से पहले, उसे पलटें, लेबल पढ़ें और सुनिश्चित करें कि वह सुरक्षित है। आपसे अनुरोध है कि आप यह जानकारी अपनी उन गर्लफ्रेंड्स को भेजें जिन्हें यह जानकारी चाहिए।"

क्या लिपस्टिक का इस्तेमाल आम तौर पर सुरक्षित होता है?

ज़्यादातर त्वचा विशेषज्ञ द्वारा परीक्षित लिपस्टिक रोज़ाना इस्तेमाल के लिए सुरक्षित होती हैं। डॉ. कपूर के अनुसार, आजकल कई आधुनिक फ़ॉर्मूले में विटामिन ई, स्क्वैलीन या प्राकृतिक तेल जैसे हाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं जो इस्तेमाल के लिए सुरक्षित हैं। हालाँकि, बार-बार लगाने से, खासकर बिना हाइड्रेटिंग बेस के, कुछ उपयोगकर्ताओं में रूखापन या जलन हो सकती है। उनका यह भी दावा है कि कुछ लिपस्टिक में कुछ उत्पादों में लेड या कैडमियम जैसी भारी धातुओं का स्तर कम हो सकता है, जो लंबे समय में आपके होंठों के लिए असुरक्षित है।"

